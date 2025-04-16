В ООН дали тревожный прогноз по поводу мировой экономики

Появился прогноз Конференции ООН по торговле и развитию. В нем прогнозируют замедление мировой экономики с 2,8% в прошлом году до 2,3% в нынешнем.

В документе сказано: «Ожидается, что глобальный экономический рост замедлится до 2,3% в 2025-м году, что ознаменует переход к рецессии».

Добавляется: «Низкий спрос, потрясения в торговой политике, финансовые потрясения и системная неопределенность усиливают давление, особенно на развивающиеся страны».

Ранее цена золота взяла очередной исторический рекорд.