В Украине в очередной раз продлили мобилизацию и военное положение

Верховная Рада одобрила решение о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм в среду, 16 апреля.

Нардепы проголосовали за законопроекты № 13172 и № 13173, которые накануне были зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

За продление военного положения отдали свои голоса 357 народных депутатов, а за продление общей мобилизации — 346.

Таким образом, Рада уже 15 раз приняла решение о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине. Они будут действовать по крайней мере до 6 августа текущего года.

Теперь соответствующие документы должен подписать президент.

Напомним, Зеленский рассказал о самой большой мобилизации.