Трамп отменил ограничения на воду из-за своей прически

Президент США Дональд Трамп принял еще одно неоднозначное решение. Он отменил ограничивающие потребление воды, которые были введены во времена администрации Барака Обамы.

Белый дом информировал: «Президент Дональд Трамп подписал указ, чтобы положить конец борьбе Барака Обамы и Джо Байдена с давлением воды и снова сделать американские души прекрасными».

Добавляется: «Документ освобождает американцев от чрезмерных правил, которые превратили элементарный предмет домашнего обихода в бюрократический кошмар. Душевые головки больше не будут слабыми и бесполезными».

Стоит отметить, что теперь министерству энергетики необходимо отменить постановление, изданное при президенте Бараке Обаме и позднее восстановленное при Джо Байдене, которое ограничивало поток из каждой душевой головки на рынке до 2,5 галлона (около десяти литров) воды в минуту.

Сам Дональд Трамп сказал: «Мне нравится принимать душ, чтобы ухаживать за своими прекрасными волосами. Мне приходится стоять под душем пятнадцать минут, пока они не намокнут. Это смешно».

Ранее Трамп пикантно поиздевался над Байденом.