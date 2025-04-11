Шесть стран готовы развернуть свои войска в Украине

В настоящее время шесть стран из «коалиции желающих», которая объединила около 30 государств, готовы развернуть свои войска в Украине в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщает AFP.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 апреля состоялось заседание «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией по обеспечению прекращения огня в Украине.

«Наше планирование является реальным и существенным. Наши планы хорошо разработаны», — сказал британский министр обороны Джон Гили, отметив, что на повторных раундах переговоров достигнут прогресс.

Европейские чиновники говорят, что в настоящее время примерно шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.

Главной проблемой для европейских союзников, которые пытаются создать любой план, является то, что они преимущественно не знают об усилиях США с Россией по прекращению боевых действий.

Напомним, в Британии озвучили новые детали плана по контингенту в Украине.