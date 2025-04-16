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Новости > Ученые узнали о собаках нечто занимательное

Ученые узнали о собаках нечто занимательное

Агата Кловская
16.04.25 16:10
182
Ученые узнали о собаках нечто занимательное

Группа экспертов из университетов Линкольна и Сассекса в Великобритании вместе с коллегами из университета Жана Монне во Франции узнали о собаках кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные могут вычленять ключевые слова из обычной человеческой речи, даже когда мы говорим монотонно и не обращаемся к ним напрямую.

Во время опыта собакам разных пород давали прослушивать монотонную речь, в которую были вкраплены знакомые команды и их клички.

Оказалось, что животные четко реагировали на значимые для них слова, несмотря на отсутствие привычной эмоциональной окраски речи.

Ученые отмечают: «Собаки постоянно сканируют нашу речь на предмет важной информации и различают значимые слова без эмоциональных подсказок. Наибольшую реакцию у них вызывает комбинация знакомого выражения и радостной интонации».

Добавляется: «Данное открытие меняет наше понимание коммуникации между человеком и собакой. Не исключено, что в процессе одомашнивания у собак развились особые способности к восприятию человеческой речи».

Ранее ученые назвали вескую финансовую причину завести домашнего питомца.

Тэги: ученые, мир, наука, собаки

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