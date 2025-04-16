Синоптики пообещали украинцам относительно комфортную погоду под конец рабочей недели

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине под конец рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в четверг, 17 апреля, небольшой дождь ожидается в Черниговской и Сумской областях ночью. На остальной территории страны должно быть сухо. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью 5-10 тепла, днем плюс 18-23, на Закарпатье до 26 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков, ночью плюс 8-10, днем 20-22 тепла.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 18 апреля, в Украине будет преимущественно без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 7-12, днем 18-23 тепла, на Закарпатье до плюс 26.

В украинской столице послезавтра прогнозируется переменная облачность, будет сухо, ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла.

Ранее в Украине резко снизилось потребление электричества.