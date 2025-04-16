В Украине завершился отопительный сезон

В Украине 15 апреля официально завершился отопительный сезон. Из-за понижения температуры ряд учреждений социальной сферы продолжают получать теплоносители. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Во всех областях Украины полностью завершается подача тепла. В то же время ряд учреждений социальной сферы — больницы, детские сады, школы — еще получают теплоноситель. Его подача прекратится при условии, что в течение трех дней температура воздуха будет составлять 8°С и выше», — говорится в сообщении.

В течение отопительного сезона 2024/2025 годов, уже третьего с начала полномасштабного вторжения РФ, российские захватчики несколько десятков раз атаковали энергосистему Украины, осуществили девять массовых атак. При этом отопительный сезон прошел стабильно.

Всего в Украине работало 17 985 котельных, которые обеспечивали теплом более 72 тыс. жилых домов и более 26 тыс. объектов социальной сферы.

В течение этого сезона Украине удалось восстановить ряд малых и крупных объектов энергетики, которые были повреждены в результате вражеских атак, собрать 1,2 млрд евро донорских средств в Фонде поддержки энергетики Украины, запустить 148 когенерационных установок и 80 модульных котельных общей мощностью 266 МВт. Кроме того, было предоставлено более 10 млрд грн кредитов для бизнеса и граждан на установку газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов.

Напомним, стало известно, сколько должны киевляне за отопление и воду.