Зеленский ответил Уиткоффу по поводу территорий

Украина — суверенное государство, и о ее территориях может говорить только украинский народ. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе во вторник, 15 апреля.

«Что касается территории. Украина — суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому снова-таки о территориях нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские. Поэтому снова-таки соответствующие представители обсуждают вопросы вне своей компетенции», — заявил Зеленский.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что «ключом» к завершению войны в Украине являются так называемые «пять территорий».