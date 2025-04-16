Китайцы рассказали о вреде… растений

Эксперты из Нанькайского университета в Китае предупреждают о неочевидной угрозе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что листья растений способны напрямую поглощать микропластик из атмосферы, что приводит к широкому распространению пластиковых полимеров в растительности.

Во время опыта специалисты провели полевые исследования и лабораторные эксперименты, во время которых обнаружили значительные концентрации полиэтилентерефталата и полистирола в листьях, собранных как в городских районах, так и на сельскохозяйственных участках.

Отмечается, что пластик проникал внутрь тканей растений, накапливаясь в сосудистых структурах и специальных клетках, таких как трихомы.

Было доказано, что поглощение частиц через листья с последующим перемещением может быть даже более значительным, особенно в загрязненных районах.

Так, по словам ученых, возле дакроновой фабрики и свалки в Тяньцзине концентрации микропластика в сухих листьях достигали десятков тысяч нанограммов на грамм, что в сто раз превышает показатели, зафиксированные на территории университетского кампуса.

Такие же уровни были обнаружены и для полистирола.

Установлено о наличие микропластика в девяти видах листовых овощей.

Сообщается, что растения, выращенные в открытом грунте, содержали значительно больше пластика, чем те, что росли в теплицах. Наибольшее накопление наблюдалось в внешних и старых листьях, что указывает на эффект накопления со временем.

Говорится: «Атмосферное загрязнение микропластиком – важный и ранее недооцененный путь попадания пластика в растения. Так как листья – это основа большинства наземных пищевых цепей, наличие микропластика в их тканях может повлиять не только на здоровье растений, но и на животных, насекомых и человека».

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