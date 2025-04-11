Трамп не исключает продления тарифной паузы

США хотят достичь торговых соглашений со своими партнерами в следующие 90 дней. Однако президент Дональд Трамп не исключает продления паузы в введении тарифов. Об этом сообщает CNBC.

Отвечая на вопрос журналистов во время заседания правительства 10 апреля, Трамп отметил, что США будут обсуждать с другими странами импортные пошлины. Однако, если не удастся достичь желаемых торговых соглашений за 90 дней, то после завершения паузы американские пошлины вернутся к предыдущим высоким ставкам.

«Именно так и будет. Это должно быть выгодно для обеих сторон», — подчеркнул глава США.

Напомним, Трамп объявил 90-дневную «паузу» в торговой войне.