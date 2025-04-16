Китай наехал на США. Заявление сделал официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Чиновник сказал: «США обвиняют других в том, они либо делали в прошлом, или делают в настоящее время. США являются основным источником кибератак на Китай и общеизвестной угрозой для киберпространства».

Говорится: «США делали в киберпространстве все, что им заблагорассудится, используя всевозможные средства для ведения слежки, хищения конфиденциальной информации и осуществления атак, они известны своими злодеяниями».

Он отметил: «Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка хакерской империи. Мы требуем от США прекратить вести себя как вор и при этом кричать: держи вора, а также прекратить кибератаки на страны по всему миру, включая Китай».

Ранее Microsoft наехала на Иран из-за выборов в США.