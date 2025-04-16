В ОП объяснили, когда Украина и США перейдут к очным переговорам о мире с Россией

Украина и США будут проводить переговоры по установлению в очном режиме. Однако это произойдет после того, как будут разработаны документы, которые смогут согласовать стороны. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило.

По его словам, сейчас контакты с американской стороной происходят практически ежедневно на уровне руководителя Офиса президента.

«Как только будет разработан документ, который стороны смогут согласовать, и опять же, представить на рассмотрение российской стороне для того, чтобы она в конце концов рассмотрела и серьезно отнеслась к инициативе полного прекращения огня, сразу такие переговоры будут проведены», — сказал Брусило.

По его словам, работа сейчас ведется в телефонном и видеоконференционном режимах.

Напомним, Украина сформировала свою позицию по соглашению с США о недрах.