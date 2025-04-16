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Новости > США пытаются вытолкнуть Китай из глобальной экономики, — WSJ

США пытаются вытолкнуть Китай из глобальной экономики, — WSJ

Агата Кловская
16.04.25 12:36
208
США пытаются вытолкнуть Китай из глобальной экономики, — WSJ

Вашингтон давит на десятки стран с требованием разорвать торговые связи с Китаем. В случае отказа страны могут утратить доступ к американскому рынку. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Осведомленные с ходом переговоров источники издания отмечают, что администрация Трампа планирует использовать текущие переговоры по тарифам для давления на торговых партнеров США, чтобы ограничить их отношения с Китаем.

Идея заключается в том, чтобы получить от партнеров обязательства изолировать китайскую экономику в обмен на снижение введенных Белым домом торговых и тарифных барьеров. Американские чиновники планируют использовать переговоры с более чем 70 странами, чтобы попросить их запретить Китаю отправлять товары через их страны, не позволять китайским фирмам размещаться на их территориях, чтобы избежать американских тарифов, а также не поглощать дешевые промышленные товары из Китая в своих экономиках.

Издание отмечает, что эти меры призваны подорвать и без того шаткую экономику Китая и заставить Пекин сесть за стол переговоров с меньшими рычагами накануне потенциальных переговоров между Трампом и президентом КНР Си Цзиньпином. Конкретные требования могут сильно отличаться в зависимости от страны, учитывая степень ее вовлеченности в китайскую экономику.

По словам знакомых с переговорами людей, американские чиновники обсуждали эту идею на ранних стадиях переговоров с некоторыми странами. Сам Дональд Трамп намекнул на эту стратегию во вторник, 15 апреля. Он отметил, что рассмотрит возможность заставить страны выбирать между США и Китаем в ответ на вопрос о решении Панамы не возобновлять свою роль в инициативе «Один пояс, один путь» — глобальной инфраструктурной программе Китая для развивающихся стран.

Одним из вдохновителей стратегии является министр финансов Скотт Бессент, который играет ведущую роль в торговых переговорах после объявления Трампом 90-дневной паузы во взаимных тарифах для большинства стран мира за исключением Китая.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, Бессент предложил эту идею Трампу во время встречи 6 апреля в Мар-а-Лаго. По его мнению, получение уступок от торговых партнеров США может помешать Пекину и его фирмам избежать американских тарифов, экспортного контроля и других экономических мер.

Эта тактика является частью более широкой стратегии, которую продвигает Бессент для изоляции китайской экономики, что в последнее время набирает обороты среди чиновников Трампа. Дебаты относительно объема и строгости американских тарифов продолжаются, но чиновники, похоже, в основном соглашаются с планом Бессента в отношении Китая.

Он предусматривает отсечение азиатской страны от американской экономики с помощью тарифов и, возможно, даже исключение китайских акций с американских бирж. В недавнем интервью Fox Business Бессент не исключил, что администрация будет пытаться исключить китайские акции из биржевого списка.

Впрочем, конечная цель политики администрации в отношении Китая пока не ясна. Бессент также сказал, что все еще есть место для переговоров о потенциальном торговом соглашении между США и Китаем. В таких переговорах должны участвовать Трамп и Си.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт зачитала новое заявление Трампа во время пресс-брифинга. В нем говорится о том, что соглашение с Китаем не является неизбежным.

«Мяч на поле Китая. Китай должен заключить сделку с нами. Мы не должны заключать сделку с ними. Китай хочет то, что имеем мы... американского потребителя», — сказал Левитт.

По данным WSJ, пока не понятно, что антикитайская линия вступила в переговоры со всеми странами. Знакомые с ситуацией люди сообщили, что некоторые страны не слышали требований от американских переговорщиков по Китаю. Хотя они признают, что переговоры остаются на ранних стадиях. Многие ожидают, что администрация Трампа рано или поздно выдвинет требования, связанные с Китаем.

Бессент и ранее демонстрировал свое желание получить антикитайские обязательства от торговых партнеров США. В конце февраля он заявил, что Мексика предложила уравнять американские тарифы с китайскими в рамках переговоров по тарифам Трампа на Мексику, введенных из-за торговли фентанилом. Бессент назвал предложение Мексики «хорошим жестом», но эта идея не нашла особой поддержки в администрации.

С тех пор Бессент играет центральную роль в торговых переговорах, взяв на себя лидерство в переговорах о взаимных тарифах после того, как Трамп объявил о 90-дневной паузе 9 апреля.

Министр финансов должен встретиться с министром экономического возрождения Японии уже в среду и составил список стран, которые, по его мнению, могут вскоре заключить соглашения с США, включая Японию, Великобританию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Тем временем Пекин реализовывает собственную торговую дипломатию. На этой неделе Си Цзиньпин посетил Вьетнам — главного торгового партнера США, который сильно пострадал от тарифов Трампа — и подписал десятки экономических обязательств с правительством Ханоя.

Питер Гаррелл, бывший старший директор по вопросам международной экономики в Совете национальной безопасности Джо Байдена убежден, что Китай рассматривает взаимное торговое противостояние с Трампом как возможность. В то же время, по его словам, способность Пекина противодействовать торговой политике США ограничена — в то время как США остаются «массивным нетто-импортером», Китай сокращает свой импорт из остального мира и сосредотачивается на самообеспечении.

«Китай не собирается заменять США как источник спроса на продукцию, которую производят многие развивающиеся страны. Поэтому экономические последствия этого будут сложными для Китая, но я думаю, что мы видим, как они достаточно разумно играют в политику», — сказал Гаррелл.

Напомним, Трамп похвастался эффектом от введенных пошлин.

Тэги: США, Китай, экономика

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