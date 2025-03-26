На пляже в Одессе обнаружены загрязненные мазутом участки

В Одессе на 16 станции Большого фонтана экологические госинспекторы выявили участки, загрязненные мазутом. Об этом сообщили в Госэкоинспекции юго-западного округа во вторник, 25 марта.

«На песке выявлены очаги загрязнения в виде сгустков размером 2-15 см, которые протянулись на 500 метров. Загрязнение распределено неравномерно, местами образуя плотные скопления», — говорится в сообщении.

Отобранные образцы морской воды экологи направили для анализа на содержание нефтепродуктов в лаборатории инспекции.

Тогда как образцы загрязняющего вещества с песком переданы для проведения лабораторных исследований в УкрНЦЭМ.

Напомним, в Керченском проливе затонули сразу два российских танкера.