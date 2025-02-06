Японцы назвали продукты против седины

Эксперты из университета Нагои в Японии рассказали, какие продукты предотвращают поседение волос. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что данному процессу способствуют сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец, в которых содержится природный антиоксидант лютеолин.

Опыт был проведен на мышах.

Ученые проанализировали действие нескольких антиоксидантов, включая гесперетин и диосметин, однако лишь лютеолин продемонстрировал выраженный эффект.

Японцы связывают это с его способностью поддерживать работу эндотелинов, то есть белков, играющих ключевую роль в передаче сигналов между клетками.

Добавляется, что благодаря этому механизму лютеолин предотвращает снижение активности меланоцитов, ответственных за выработку пигмента в волосах.

Выяснилось, что лютеолин не влияет на скорость роста волос, а действует именно на их окраску. Данный факт делает его особенно перспективным кандидатом для дальнейших исследований в области косметологии и трихологии.

Сказано: «Так как вещество уже доступно в виде добавок для наружного и внутреннего применения, оно может стать основой новых средств для сохранения естественного цвета волос».

Также планируется изучить его возможное влияние на другие возрастные изменения, включая облысение.

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