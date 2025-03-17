Совершен прорыв в борьбе с лихорадкой Эбола

Эксперты из Техасского университета в США совершили прорыв в борьбе с лихорадкой Эбола. Специалисты впервые успешно избавили от этой заразы обезьян с помощью перорального препарата под названием «Обельдесивир».

Американцы напоминают, что лихорадка Эбола представляет собой смертельно опасное вирусное заболевание, впервые выявленное в 1976-м году. Зараза передается через прямой контакт с жидкостями организма и вызывает сильное кровотечение, отказ органов и высокую смертность.

Добавляется, что, невзирая на существование вакцины и внутривенных методов лечения, их применение ограничено из-за высокой стоимости, необходимости хранения в холодильнике и сложностей с введением в бедных регионах.

Информируется, что «Обельдесивир» это пероральная форма препарата «Ремдесивир», изначально разработанного для лечения коронавируса.

Препарат блокирует фермент, необходимый для размножения вируса, и обладает широким спектром действия, что делает его эффективным против разных штаммов Эболы.

Исследователи провели тесты на близких к человеку макаках-резусах и яванских макаках.

В итоге таблетки «Обельдесивира» обеспечили 100%-ную выживаемость у первого вида обезьян и 80%-ную у второй разновидности приматов.

Резюмируется, что данный препарат не только очистил кровь от вируса, но и помог выработать иммунный ответ, избежав повреждения органов.

Ранее мы писали, что медики бьют тревогу из-за нового штамма Эболы.