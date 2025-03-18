В Германии анонсировали «историческое решение» в вопросе помощи Украине

Немецкий Бундестаг во вторник, 18 марта, должен принять важное решение, которое укрепит европейскую безопасность и увеличит помощь Украине как минимум на 3 миллиарда евро. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 17 марта.

«Завтра в историческом решении мы интегрируем нашу безопасность в Основной закон с помощью поправки к Конституции, которая комплексно охватывает безопасность, усиливает её, предоставляет большую поддержку Украине и выделяет значительные дополнительные средства на инфраструктуру. Это мощный сигнал о том, что Германия серьезно относится к собственной безопасности, безопасности Украины и безопасности Европы», — подчеркнула она.

По её словам, этим решением, наконец, будет выделено Украине еще три миллиарда евро в 2025 году.

«Таким образом, Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро, как и в прошлом году... Сильная и суверенная Украина — наша цель. Для этого нужна позиция силы, особенно для переговоров с путинской Россией», — отметила Бербок.

На встрече глав МИД G7 в Канаде, откуда Бербок прибыла в Брюссель, все подтвердили стремление к миру в Украине и миру в Европе, проинформировала она.

«Мы четко дали понять, что прекращение огня отличается от мирного договора», — сказала Бербок и добавила, что на встрече в Канаде между европейскими партнерами не было никаких разногласий по этой позиции. Мир не может быть достигнут в обход европейцев, на континенте которых идет война, добавила она.

По её словам, в том числе после министерской встречи G7 в Канаде, ощущается, что наступает новый этап безопасности, и европейцы должны более активно взять безопасность в свои руки.

Напомним, Мерц хочет отдать Украине 3 миллиарда евро, которые блокировал Шольц.