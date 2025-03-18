Премьер Австралии поразмышлял об отправке миротворцев в Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз поразмышлял об отправке миротворцев в Украину. Сделал громкое заявление.

Он отметил: «Австралия открыта к рассмотрению любых запросов о внесении вклада в будущую миротворческую миссию для поддержки справедливого и устойчивого мира».

Глава правительства добавил: «Подобный шаг соответствует национальным интересам Австралии. То, что происходит в евроатлантическом регионе, имеет серьезные последствия для Индо-Тихоокеанского региона».

Чиновник сказал, что его страна открыта к рассмотрению любых новых предложений по поддержке Украины и будет продолжать оказывать помощь столько, сколько потребуется.

Политик напомнил, что с начала войны Австралия дала нашей стране 1,5 миллиарда австралийских долларов (950 миллионов долларов США), которые включали военную поддержку, поставки военного оборудования и обучение ВСУ.

Ранее еще одна страна размышляет над отправкой миротворцев в Украину.