В Кремле подтвердили, что завтра Путин и Трамп таки созвонятся

Во вторник, 18 марта, состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сказал: «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор».

В то же время, чиновник не стал говорить о грядущей повестке.

Дмитрий Песков рассказал: «Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания».

Добавляется: «Поэтому мы этого не будем делать».

Ранее мы писали, что Трамп желает созвониться с Путиным уже завтра.