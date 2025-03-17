Под Киевом перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

В городе Вишневое под Киевом произошло ДТП с участием маршрутки. Пострадали пять человек, сообщила Нацполиция в понедельник, 17 марта.

Отмечается, что сегодня около 08:00 на одной из дорог в Вишневом столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутка, в результате чего последняя перевернулась.

«По предварительной информации пострадало пять пассажиров маршрутного такси, которых госпитализировали в больницу для обследования и оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции.

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