Жуткий пожар в Харьковской области оборвал жизни взрослых и ребенка

В селе Новомихайловка (Харьковская область) произошел жуткий пожар. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что пламя вспыхнуло в частном доме. Огонь охватил всю площадь жилья, которая составила 50 квадратных метров.
Информируется, в очаге пожара спасатели обнаружили тела трех человек: 46-летнего мужчины, 41-летней женщины и 10-летней девочки.
Добавляется, что еще один ребенок – 14-летний мальчик – лишь чудом спасся, получив острую реакцию на стресс.
Вскоре силами подразделений ГСЧС огонь был ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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