Жуткий пожар в Харьковской области оборвал жизни взрослых и ребенка

В селе Новомихайловка (Харьковская область) произошел жуткий пожар. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что пламя вспыхнуло в частном доме. Огонь охватил всю площадь жилья, которая составила 50 квадратных метров.

Информируется, в очаге пожара спасатели обнаружили тела трех человек: 46-летнего мужчины, 41-летней женщины и 10-летней девочки.

Добавляется, что еще один ребенок – 14-летний мальчик – лишь чудом спасся, получив острую реакцию на стресс.

Вскоре силами подразделений ГСЧС огонь был ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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