Март в Киеве продолжает преподносить температурные рекорды

Первая половина марта в Киеве была жаркой. Установлены новые температурные рекорды.

О них сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Информируется, что в минувшую пятницу, 14 марта, в украинской столице были зафиксированы рекорды минимальной и среднесуточной температуры воздуха.

Говорится, что, по данным объединенной гидрометеорологической станции города, в тот день было зафиксировано два рекорда температуры воздуха.

Сказано, что минимальная температура воздуха не опустилась ниже 10,9 градусов тепла, что на 3,3 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2001-го года.

При этом, по словам синоптиков, среднесуточная температура воздуха оказалась наивысшей за время проведения наблюдений для этой даты и составила 12,7 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002-го года на 1,3 градуса, а климатическую норму сразу на 10 градусов, что соответствует погоде 26 апреля.

Всего с начала весны в Киеве зафиксировали пятнадцать температурных рекордов.

Ранее стало известно, как глобальное потепление коснется Украины.