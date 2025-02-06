Ученые опровергли миф о младенцах

Международная группа экспертов из проекта ManyBabies выяснила кое-что интересное о младенцах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был опровергнут миф, который гласит, что младенцы обладают врожденным чувством морали и с раннего возраста предпочитают добро злу.

Сообщается, что ранее опыт, который провели еще в 2007-м году, выявил, что младенцы от шести до десяти месяцев предпочитают персонажей, которые помогают другим, а не мешают им.

Впрочем, как говорят ученые, то исследование базировалось на небольшом количестве наблюдений.

Сейчас же специалисты объединил 37 лабораторий на пяти континентах, после чего протестировали 567 младенцев, и, в итоге, не выявили у детей предпочтения к помощникам.

Добавляется, что малышам в новом эксперименте показывали видео, а не кукольный спектакль, как было ранее, что, не исключено, повлияло на восприятие младенцев.

Информируется: «Полученные результаты вызывают вопросы о природе морали. Философ Джон Локк считал, что человеческий разум это tabula rasa, чистый лист, и все знания приходят через опыт. Новый эксперимент может свидетельствовать в пользу этой теории».

Говорится, что новый опыт не отменяет предыдущих исследований, однако ставит перед наукой новые вопросы.

Предполагается, что моральные предпочтения формируются позже или зависят от условий эксперимента.

Ранее американцы поведали, как маленькие дети начинают говорить.