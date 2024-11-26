Обнаружена взаимосвязь между морщинами и деменцией

Эксперты из университета Фудань в Китае выявили взаимосвязь между морщинами и деменцией. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их количество увеличивает риск развития разных форм старческого слабоумия.

Исследование охватило более двухсот тысяч человек.

Ученые двенадцать лет следили за состоянием 64-летних участников опыта, анализируя их внешний вид и мнение окружающих о нем.

За данный период было зафиксировано около шести тысяч случаев деменции среди испытуемых.

Оказалось, что у людей, которые выглядели старше своего возраста, риск развития деменции был выше на 61%, а болезни Альцгеймера на 23%.

Добавляется, что вероятность развития других форм старческого слабоумия возрастала до 74%.

Кроме этого специалисты проанализировали фотографии 612 мужчин и женщин среднего возраста (около 63 лет), и установили, что наличие морщин в уголках глаз (так называемых «гусиных лапок») было связано с увеличением вероятности когнитивных нарушений.

Резюмируется, что у людей с большим количеством таких морщин риск появления проблем с вниманием и памятью оказался в 2,5 раза выше.

Ранее оказалось, что кофе снижает риск развития деменции.