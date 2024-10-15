Разведка предположила, когда Россия может завершить свое нынешнее наступление

Спикер оперативно-тактической группировки Луганск Анастасия Бобовникова предположила, когда Россия может завершить свое нынешнее наступление. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

Так, говорится: «Согласно данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас царит в Донецкой области».

Указывается на то, что российские войска активно применяют артиллерию, FPV-дроны и другие средства поражения, надеясь достичь своих целей до наступления морозов.

В то же время, подчеркивается, что, в отличие от России, ВСУ уже проводят подготовительные мероприятия к зиме.

Резюмируется, что с наступлением холодов противнику будет гораздо сложнее проводить штурмовые действия на украинские позиции.

Ранее Трамп объяснил, как собирается завершить войну в Украине.