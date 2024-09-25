Совсем скоро в небе можно будет увидеть очень редкую комету

Уже на днях к Земле подлетит уникальная комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Она приблизится к нашей планете впервые за 80 тысяч лет, а наблюдать за ней в небе можно будет невооруженным глазом.

Астрономы говорят, что объект достигнет пика яркости в пятницу, 27 сентября.

Тогда комета достигнет перигелия, ближайшей точки к Солнцу на своей орбите.

Эксперты отмечают, что жители Северного полушария смогут увидеть комету в нескольких градусах над горизонтом на юго-востоке примерно за полчаса до рассвета между пятницей, 27 сентября и средой, 2 октября.

Добавляется, что благоприятные окна для наблюдения за кометой включают воскресенье, 29 сентября, и понедельник, 30 сентября.

Информируется, что после этого она еще раз появится в ночном небе Северного полушария в субботу, 12 октября, прежде чем исчезнуть на следующие 80 тысяч лет.

Ожидается, что эта комета может достичь яркости, сравнимой с сиянием 20 самых заметных звезд на ночном небе.

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное.