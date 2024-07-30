Похолодание в Украине продолжается – прогноз синоптиков на ближайшие дни

Украину накрыло похолодание. Чего ждать от погоды в ближайшем будущем, поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что днем в среду, 31 июля, кратковременные дожди ожидаются местами на северо-востоке и востоке нашей страны. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 11-16, в западных областях 8-13 тепла, днем плюс 22-27. На юге ночью 14-19 тепла, днем плюс 25-30.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 13-15, днем в районе 25 тепла.

В четверг, 1 августа, по стране также будет в основном без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В южной части и восточных областях ночью плюс 17-22, днем 28-33 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 11-16, днем 24-29 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 27-29 тепла.

Ранее синоптики дали прогноз на август.