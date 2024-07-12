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Новости > Названа суточная норма шоколада для человека

Названа суточная норма шоколада для человека

Агата Кловская
12.07.24 13:29
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Названа суточная норма шоколада для человека

Российский диетолог Яна Картаева назвала суточную норму шоколада для человека. По ее словам, следует съедать тридцать-пятьдесят граммов лакомства.

Она говорит: «Все зависит от образа жизни человека, его веса, состояния здоровья. ВОЗ рекомендует, чтобы на долю добавленного сахара приходилось 10% от калорийности всего рациона».

Сообщается также, что для здорового человека с суточной калорийностью 2 500 ккал, допустимая максимальная норма добавленного сахара составляет 250 ккал в сутки.

Добавляется: «Если в качестве десерта в течение дня человек решил съесть только шоколад, то он может съесть тридцать-пятьдесят граммов шоколада в сутки».

Уточняется при этом, что калорийность разных видов шоколада примерно равна и составляет около 550 ккал, поэтому озвученная норма сохраняется для всех видов шоколадных плиток.

Специалист по питанию поведала: «Заболеваний, которые бы требовали полного исключения шоколада из рациона, нет. Но существуют заболевания, которые требуют ограничения данного продукта в рационе человека, например, подагра».

Сказано, что людям с сахарным диабетом и людям с ожирением на этапе снижения веса можно рассмотреть в качестве десерта шоколад без добавления сахара.

В то же время, людям с синдромом раздраженного кишечника и вздутием не стоит выбирать шоколад, где в качестве подсластителя используется сироп фруктозы или сорбит, употребление такого шоколада может привести к вздутию, болям в кишечнике и диарее.

Ранее американцы поведали, как правильно есть темный шоколад.

Тэги: здоровье, мир, шоколад, диетолог

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