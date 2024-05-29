США выступили против того, чтобы Украина била по территории России западным оружием

Официальный представитель Пентагона и координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби оценил перспективу того, чтобы Украина била по территории России западным оружием. По его словам, Белый дом такую идею не поддерживает.

Чиновник отметил на брифинге: «Нам известно о заинтересованности президента Украины Владимира Зеленского, выраженной в этом отношении».

Он добавил: «Скажу вам, что на данный момент в нашей политике нет изменений».

Американец резюмировал: «Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов в пределах России и не способствуем этому».

Ранее Зеленский ответил, возможна ли военная победа над Россией.