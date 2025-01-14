Санкции США обрушили акции нефтяных компаний РФ

Акции российских нефтяных компаний падают на Московской бирже уже второй день подряд на фоне резкого ужесточения санкций США, под которые попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более 180 танкеров российского теневого флота. Об этом сообщает The Moscow Times в понедельник, 13 января.

Так, акции «Газпром нефти» подешевели на 2,5% до 588 рублей за единицу. За неполные два дня торгов капитализация компании сократилась на 34 миллиарда рублей. «Сургутнефтегаз» за этот же период потерял 29 млрд рублей капитализации, а его обыкновенные акции подешевели на 3,4% и торгуются по 23,2 рубля.

Одновременно на 4,9% снизились акции Роснефти, в которую под санкции попала ключевая «дочка» «РН-Ванкор», оператор проекта «Восток Ойл». Акции «Роснефти» торгуются по 544,8 рубля за единицу, а капитализация компании сократилась на 298 млрд рублей, согласно биржевым данным.

В общей сложности три нефтяные компании, обеспечивающие две трети всей нефтедобычи в России, подешевели на 361 млрд рублей, или $3,54 млрд по официальному курсу центробанка РФ. Кроме того, на торгах в понедельник резко подешевели акции «Совкомфлота»: они потеряли 4,5% и торгуются по 86,81 рубля. С момента введения санкций крупнейшая танкерная компания России потеряла 9 млрд рублей капитализации.

Ставший одним из крупнейших с начала полномасштабной войны «прощальный» санкционный пакет администрации Байдена ставит под угрозу около 15% российского нефтяного экспорта, или до 800 тысяч баррелей в сутки, оценивают аналитики.

Согласно данным Bloomberg, Индия и Китай — крупнейшие покупатели российской нефти, на которых приходится более 80% всего российского нефтяного экспорта, уже прекратили принимать в своих портах попавшие под санкции танкеры. НПЗ обеих стран ищут замену российской нефти на Ближнем Востоке и Африке, сообщают трейдеры Reuters. Чтобы продолжать продавать нефть, российским компаниям, вероятно, придется повысить скидки: дисконт сорта Urals в Brent может возрасти, а фрахт танкеров — подорожать.

Напомним, США ужесточат нефтяные санкции против Москвы.