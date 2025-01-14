Ученые заявили, что каждые две недели в мире исчезает один язык

Эксперты из Австралийского национального университета бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

В их отчете сказано о том, что каждые две недели в мире исчезает один язык.

Это, по словам ученых, существенно сокращает культурное разнообразие нашей планеты.

Указывается, что из семи тысяч существующих сегодня на Земле языков более 40% находятся под угрозой исчезновения, и, по прогнозам, к концу уже этого века их число может уменьшиться в пять раз.

Например, в России из 152 языков сразу 138 находятся на грани исчезновения.

Сообщается, что за последние шестьдесят лет более 30% утраченных языков по всему миру перестали существовать, а общая тенденция показывает дальнейшее усиление этой проблемы.

Сказано: «Исчезновение языков происходит как мгновенно (например, из-за природных катастроф), так и постепенно, вследствие социально-экономических изменений».

Говорится: «Одни языки становятся более престижными и востребованными, вытесняя другие, что приводит к утрате меньшинствами своих родных языков. Подобная тенденция наносит серьезный ущерб культурному наследию, поскольку языки являются носителями традиций, исторической памяти и уникального мировосприятия».

Как стало известно, подвержены угрозе языки Северной и Центральной Америки, Западной Африки и северной Австралии.

Резюмируется: «Даже активно используемые сегодня языки могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Их утрата станет не только лингвистической потерей, но и утратой знаний и культурного богатства, накопленного поколениями».

Ранее шведы поведали о небывалой пользе чтения.