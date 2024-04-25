Стало известно, зачем в Украине серьезно увеличили число пограничников

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил, зачем в Украине увеличили число пограничников. Об этом он поведал в эфире национального телемарафона.

Чиновник сказал: «Государственная пограничная служба сейчас формирует и продолжает усиливать свои возможности, создавая подразделения нового образца бригадного типа. То есть те подразделения, которые фактически могут совершать боевые действия, имея на вооружении артиллерию и другие средства для поражения техники противника».

По его словам, именно этим и вызвано увеличение численности штата ГПСУ, потому что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы.

Резюмируется: «Это уже не будет та модель охраны, которая была раньше. Это уже будет военная составляющая».

Ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих.