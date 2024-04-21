Иван Федоров ворует на выполнении фортификационных работ в Запорожской области, - СМИ

Проведение фортификационных работ на запорожском направлении основная задача поставлена ​​Президентом перед вновь назначенным главой ЗОВА Иваном Федоровым. Вместе с тем, Как пишет издание Ненька, информация о компаниях, вовлеченных в проведение этих работ, является «тайной», но, якобы не «государственной», а «коррупционной».

Также издание пишет следующее:

«Как сообщают наши источники в ЗОВА, Иваном Федоровым к выполнению фортификационных работ на запорожском направлении были привлечены две мелитопольские компании: ООО «МЕЛСИТИ» и ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АКВИ-БУД», вероятно, аффилированные с самим Иваном Федоровым.

Во времена мэрства Федорова в оккупированном ныне Мелитополе обе компании регулярно становились победителями городских тендеров и неоднократно упоминались в СМИ в связи с громкими коррупционными скандалами. Так что желание Федорова скрыть от журналистов и общественности названия компаний, которым выделяют миллиарды из государственного бюджета на возведение фортификаций в Запорожской области, в целом понятно.

По поводу коррупционной составляющей при возведении фортификационных сооружений в Запорожской области, мы можем привести пример завышения цен на закупки самого распространенного элемента противотанковой защиты: так называемых «зубов дракона».

Иван Федоров отменил тендер, проведенный еще предыдущим главой ЗОВА Юрием Малашко, в котором фигурировала закупочная цена 1500 грн. за штуку и провел новый, где цена за один зуб дракона составляет уже 1800 грн. Следует отметить, что реальная цена, по которой закупают «зубы дракона», военные составляет 1300 грн.

Как видим, Федоров не просто так скрывает названия компаний, выигравших тендеры на фортификационные работы в Запорожской области. При этом Федоров прикрывается «государственной тайной» и тем фактом, что «враг не должен знать о ходе выполнения работ по фортификации. Все так, но сам Федоров почти ежедневно отчитывается о них в своем Фейсбуке и в многочисленных интервью.

Кроме того, журналистам нашего издания стало известно, что Иван Федоров вместе с партнерами купили промышленную площадку для изготовления „зубов дракона“, продукцию которой поставляют для фортификационных работ через подконтрольные компании, по ценам значительно выше рыночных. Адрес производства не публикуем из соображений безопасности, но надеемся для НАБУ будет не сложно узнать.

Стоит отметить, что с назначением Ивана Федорова на должность главы Запорожской военной администрации кормиться из бюджета стало все его окружение.

В настоящее время Иван Федоров фактически проживает в доме экс-губернатора Запорожской области Виталия Туринко, о чем забыл сообщить НАПК. Но не забыл отблагодарить самого Туринко — отдав тендера на строительство ВОП (взводных опорных пунктов) Тарасенко, который был заместителем Туринко и считается его человеком».