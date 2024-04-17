Война в Украине: ситуация на фронтах на 17 апреля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 17 апреля.

За минувшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Поповка, Воздвиженское Сумской области; Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Заречное, Верхнекаменское, Часов Яр, Спорное, Новокалиново, Бердычи, Семеновка, Первомайское, Соловьево, Белая Гора, Новобахмутовка, Александрополь, Антоновка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Казачье Херсонской области .

Всего под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Отмечается, что на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Говорится, что на Лиманском направлении россияне 9 раз атаковали позиции ВСУ в районах Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинскими военными были отражены 19 атак россиян в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Сказано, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 11 атак России в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, Семеновка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где противник 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Украинцам поведали, что на Ореховском направлении Россия 4 раза атаковал позиции украинских военных в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Военные поведали, что на Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить украинские войска из плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки Россия совершила 5 безуспешных атак позиций ВСУ.

Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 456 050 солдат.