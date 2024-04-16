В Беларуси «вагнеровцы» готовят диверсантов для войны в Украине, — ЦНС

Восьмое обучение наемников для войны в Украине завершилось в Беларуси. По информации белорусского подполья, здесь прошел боевое слаживание отряд спецназначения «Гранит». Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Сообщается, что главной задачей новосозданных отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

«В начале февраля разведка Великобритании сообщила, что в Беларуси остается меньше тысячи боевиков ЧВК „Вагнер“, но „это играет на руку кремлю и влияет на Украину“. Скорее всего, это связано с тем, что режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из „Вагнера“ своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планируют оставаться в стране надолго и убегают в Африку. Там им больше платят», — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве «вагнеровец» убил сожительницу и отрезал ей ухо.