Война в Украине: ситуация на фронтах на 12 апреля

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 12 апреля.

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Всего противник нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне вновь атаковали нашу страну. Силами и средствами ПВО были уничтожены 16 из 17 ударных БпЛА типа Shahed.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты: Гремяч Черниговской области; город Сумы; Боровая Харьковской области; Твердохлебово и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Южное, Раздоловка, Терны, Ямполовка, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Карловка, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Водяное, Нью-Йорк, Семеновка, Нетайлово, Временка и Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Заявляется, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Роздоловка, Клещеевка, Верхнекаменское и Ивановское Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Указывается, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 7 атак у населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где Россия при поддержке авиации пыталась выбить ВСУ с занимаемых рубежей.

Отмечается, что на Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Добавляется, что на Ореховском направлении Россия 5 раз атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Военные поведали, что на Херсонском направлении россияне не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник совершил 7 безуспешных атак на позиции ВСУ.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее Рада приняла закон о мобилизации.