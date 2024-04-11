В Пентагоне назвали российские НПЗ... «гражданскими целями»

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В Вашингтоне считают НПЗ гражданскими целями. Об заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает корреспондент CNN Наташа Бертранд в Twitter.

«Вопрос об атаках на критически важную инфраструктуру, когда это гражданские цели, вызывает у нас беспокойство», — заявила Валландер, комментируя удары по российским НПЗ.

По ее словам, Украина придерживается одного из самых высоких стандартов соблюдения законов вооруженных конфликтов, а это — «один из элементов европейской демократии».

Напомним, США советуют Киеву «заменить» НПЗ другими целями.