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Новости > Источники говорят об увольнении командующих ОК «Юг» и «Запад»

Источники говорят об увольнении командующих ОК «Юг» и «Запад»

Агата Кловская
09.04.24 14:14
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Источники говорят об увольнении командующих ОК «Юг» и «Запад»

Командующего оперативным командованием «Юг» Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием «Запад» Сергея Литвинова уволили с должностей. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Вооруженных силах Украины.

Источники РБК-Украина в ВСУ подтверждают, что с должностей уволили сразу двух командующих. Речь идет о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который был командующим ОК «Юг», и генерал-майоре Сергее Литвинове, который был командующим ОК «Запад».

Генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование «Юг» в 2021 году. До этого он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовым войсками ВСУ (2016-2021 гг.), а на момент начала войны в 2014 году Ковальчук был на должности начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

Андрей Ковальчук имеет статус Героя Украины, он также принимал участие в миротворческих миссиях в Косово и Либерии. Участвовал в боях за Славянск и Луганский аэропорт.

С началом полномасштабного российского вторжения Ковальчук стал одним из руководителей обороны юга Украины. Командующий также известен по успешной операции ВСУ по освобождению правобережной части Херсонской области и самого Херсона.

Литвинов стал командующим оперативным командованием «Запад» в августе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя командующего ОК «Север» по боевой подготовке (2017 год) и командира 17-й отдельной танковой бригады (2015-2017 гг.).

Как известно из открытых источников, 28 февраля 2022 года Сергей Литвинов получил звание генерал-майора.

Литвинов награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также орденом «За мужество».

Напомним, Зеленский назвал причину отставки Залужного.

Тэги: отставка, ВСУ

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