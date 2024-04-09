Внук Манделы ополчился на Байдена и Трампа

Внук бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Мандла наехал на президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Слова потомка революционера приводит издание The Times.

Так, он заявил, что не нужно упоминать американских политиков при обсуждении его деда.

Напоминается, что Дональд Трамп несколько раз сравнивал себя с легендарным африканцем: в последний раз это произошло в связи с постановлением суда о неразглашении в рамках рассмотрения одного из уголовных дел против него.

Мандла Мандела считает, что такие заявления экс-лидера США сложно воспринимать всерьез.

Кроме этого, он назвал Дональда Трампа заблуждающимся и напомнил, что тому предъявили уголовные обвинения, в то время как Нельсона Манделу судили за борьбу за освобождение.

В свою очередь, Джо Байден как-то рассказал историю о том, как в 1970-м году был задержан в ЮАР при попытке навестить заключенного в тюрьму Нельсона Манделу. Впрочем, доказательств этому нет. Позже у политика заявили, что его не задержали, а отделили от темнокожих членов сопровождающей его группы в аэропорту Йоханнесбурга.

Внук революционера отметил: «Не может быть, чтобы о Нельсоне Манделе упоминали в одном ряду с Джо Байденом или Дональдом Трампом. Их нужно оценивать по тому, чего они достигли за свою жизнь, а не за его».

Ранее в ЮАР установили гигантскую статую Нельсону Манделе.