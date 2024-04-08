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Новости > В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

Александр Панько
08.04.24 12:40
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В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» завершили горячую фазу операции на территории России. Об этом сообщает «Русский добровольческий корпус» в Telegram-канале.

«Горячая фаза ограниченной военной операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов», — заявили в РДК.

В частности, в боях с российской армией погибли бойцы РДК на псевдо «Терен», «Вольф», «Башмак» и «Толян».

Напомним, в СНБО прокомментировали спецоперацию РДК и ЛСР в России.

Тэги: операция, Россия, РДК

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