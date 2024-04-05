Кратковременные дожди и до +22: украинцам рассказали, какой будет погода на выходных

В эти выходные в Украине ожидается переменная погода с температурой до +22 градусов. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами — на севере, западе и в центральных областях.

В южной части и на востоке без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины +14+19 градусов.

Дожди в воскресенье постепенно сдвинутся на южную часть Украины, восточные области и задержатся утром в воскресенье в Черкасской Днепропетровской и Полтавской областях.

В западных областях, северных и большинстве центральных в воскресенье будет солнечно.

В течение дня ожидается от +16 до +22 градусов.

В Киеве в субботу пройдет дождь, местами с грозой. Большая вероятность осадков во второй половине дня.

В воскресенье в столице дождь будет продолжаться ночью и утром, а днем 7 апреля осадки прекратятся, ожидается солнечная погода во второй половине дня.

Температура воздуха будет достигать +15+17 градусов.

Синоптик отмечает, что начало следующей недели начнется с сухой и солнечной погоды до +20+24 градусов.

Напомним, погода в Киеве установила два температурных рекорда.