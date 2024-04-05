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Новости > Ученые призвали не спать рядом с собаками

Ученые призвали не спать рядом с собаками

Александр Панько
05.04.24 04:56
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Ученые призвали не спать рядом с собаками

Эксперты из Тринити-колледжа при Кембриджском университете в Великобритании призвали не спать рядом с собаками. Они пояснили, в чем дело.

Сказано о том, что у людей, спящих со своими собаками, более низкое качество ночного отдыха.

Всего в проведенной работе приняли участие более полутора тысяч взрослых людей.

Сообщается, что около половины добровольцев рассказали совместном сне с домашними животными: под этим определением подразумевался сон в одной комнате с питомцем в течение по крайней мере части ночи.

Британцы провели среди людей опрос, по результатам которого оценили качество сна каждого из них.

Говорится, что около 93% испытуемых, спящих вместе со своими домашними животными, считали, что те оказывают либо положительное, или же нейтральное общее влияние на их сон.

Впрочем, как оказалось, владельцы собак демонстрировали больше признаков бессонницы.

Примечательно, что присутствие кошки в комнате при этом не оказывало видимого негативного влияния на качество сна.

Ученые информировали, что многих людей совместный сон с питомцем успокаивает.

Однако, по их словам, нужно понимать и то, что животные могут служить источником ночного шума, тепла или телодвижений, которые могут нарушать способность человека нормально засыпать или оставаться в состоянии сна.

Ранее стало известно, часто ли люди заражают животные.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сон, собаки

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