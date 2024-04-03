Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Харькове достроили первую подземную школу

В Харькове достроили первую подземную школу

Агата Кловская
03.04.24 16:36
183
В Харькове достроили первую подземную школу

В Харькове завершили строительство первой подземной школы, она примет учащихся до конца нынешнего учебного года. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам городского главы Игоря Терехова, помещение школы построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. Набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей.

Терехов добавил, что аналогичные школы планируется построить в разных районах города.

«Мы планируем продолжить строительство таких школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию», — отметил мэр Харькова.

Напомним, в МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги.

Тэги: общество, Харьков, школа, образование

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.04.24 16:52

Названо любимое лакомство певицы Мадонны

03.04.24 16:20

Самые богатые украинцы из списка Forbes за год потеряли более $2 млрд

03.04.24 16:10

Ученые рассказали, как коронавирус «гробит» сердце

03.04.24 15:49

На Сумщине эвакуировали жителей 27 пограничных сел

03.04.24 15:27

Американцы озвучили диету для психического здоровья

03.04.24 15:15

В ГУР рассказали, сколько массированных ракетных ударов способна осуществить Россия

03.04.24 15:07

Создан чудо-препарат для восстановления слуха

03.04.24 15:05

Экс-менеджер «Нафтогаза» Александр Кацуба вернулся на рынок газа, — СМИ

03.04.24 14:47

НАТО предлагает фонд для поддержки Украины в $100 млрд, — СМИ

03.04.24 14:47

НАТО предлагает фонд для поддержки Украины в $100 млрд, — СМИ

03.04.24 12:45

Зеленский подписал закон о е-кабинете военнообязанного

03.04.24 11:46

Украина уничтожит Крымский мост в первой половине 2024 года, — The Guardian

03.04.24 10:23

Зеленский утвердил снижение призывного возраста

03.04.24 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 444 370 солдат

02.04.24 14:26

Кличко рассказал, может ли Киев снова стать мишенью для российских войск

02.04.24 13:44

Греция готовится отгрузить Украине крупную партию боеприпасов, — СМИ

02.04.24 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 443 660 солдат

02.04.24 09:45

Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане

01.04.24 15:23

Буданов прокомментировал угрозу наступления РФ на Киев

29.03.24 12:48

Спецслужбы предупредили об угрозе терактов на церемонии открытия Олимпиады в Париже

28.03.24 16:55

Названы лекарства, которые «убивают» сердце

28.03.24 11:15

В Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине

28.03.24 16:27

Стало известно, как плохой сон влияет на ощущение возраста

28.03.24 15:05

Стало известно о небывалой пользе темного шоколада

28.03.24 15:22

Ученые узнали об одиночестве кое-что жуткое

28.03.24 08:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 439 970 солдат

29.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 440 790 солдат

01.04.24 02:13

Стало известно, часто ли люди заражают животные

30.03.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат

Фото и Видео
В Киеве заметили массовое нашествие змей
В Киеве заметили массовое нашествие змей
В Киеве заметили массовое нашествие змей
В Киеве заметили массовое нашествие змей
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В Токио с запозданием начала цвести сакура
В Токио с запозданием начала цвести сакура
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
В США собака спасла своего хозяина… от бомбы
На популярном грузинском курорте сошла лавина: видео с места ЧП
На популярном грузинском курорте сошла лавина: видео с места ЧП
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
Лукашенко дал команду готовиться к противостоянию с Балтией, — СМИ
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.