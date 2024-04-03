В Харькове достроили первую подземную школу

В Харькове завершили строительство первой подземной школы, она примет учащихся до конца нынешнего учебного года. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам городского главы Игоря Терехова, помещение школы построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. Набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей.

Терехов добавил, что аналогичные школы планируется построить в разных районах города.

«Мы планируем продолжить строительство таких школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию», — отметил мэр Харькова.

Напомним, в МОН рассказали, можно ли забирать ребенка со школы во время тревоги.