Самые богатые украинцы из списка Forbes за год потеряли более $2 млрд

В мировой рейтинг самых богатых людей мира американского журнала Forbes 2024 года вошли пятеро украинцев: Ринат Ахметов (785 место), Виктор Пинчук (1623), Вадим Новинский (2410), Константин Жеваго (2410) и Геннадий Боголюбов (2692). Впрочем, все они за год стали беднее, а больше всего — самый богатый украинец Ринат Ахметов.

Согласно оценкам Forbes, Ахметов за год потерял $1,7 млрд. В настоящее время оставшиеся его активы составляют $4 млрд. Другие украинские бизнесмены потеряли несравнимо меньше: Пинчук — $100 млн (активы $2 млрд), Новинский — $200 млн ($1,2 млрд), Жеваго — $100 млн ($1,2 млрд), Боголюбов — $100 млн ($1 млрд). Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский, в прошлом году занимавший 2540 место.

Самым богатым в мире по версии Forbes стал французский бизнесмен Бернар Арно. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд.

Несмотря на санкции, возросло количество российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes — со 110 до 125. Их могло быть еще больше, но 10 участников рейтинга отказались от российского гражданства.

Как отмечает Forbes, сейчас в мире 2781 миллиардер — на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше рекорда, установленного в 2021 году.

Напомним, рейтинг самых богатых от Forbes возглавил владелец Louis Vuitton Бернар Арно.