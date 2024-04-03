Ученые рассказали, как коронавирус «гробит» сердце



Эксперты из Гарвардской медицинской школы поведали о вреде коронавируса для сердца. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что после заражения коронавирусом иммунная система может наносить повреждения здоровым органам, в том числе сердцу, вызывая воспаление и сбои в их работе.

Во время работы американцы сфокусировались на изучении иммунных клеток, известных как сердечные макрофаги.

Поясняется, что в норме они выполняют важную роль в поддержании структурных свойств и функционирования тканей сердца, но в некоторых случаях эти же клетки могут активизировать воспаление в ответ на травмы, или при наличии уже существующих проблем с сердцем.

Для того, чтобы узнать, что способно послужить причиной нежелательной активности сердечных макрофагов, специалисты проанализировали образцы тканей сердец людей, ушедших из жизни по причине острого респираторного дистресс-синдрома, ассоциированного с SARS-CoV-2.

Также были изучены ткани миокарда людей, причиной летального исхода у которых не был COVID-19. Исследователи также инфицировали мышей SARS-CoV-2, чтобы отследить, что происходит с макрофагами после заражения.

Оказалось, что инфекция SARS-CoV-2 увеличивала общее количество сердечных макрофагов как у людей, так и у мышей.

Сказано, что инфицирование было причиной их аномальной активности и воспаления, которое наносило повреждения сердцу и вызывало сбои в его функции.

Подчеркивается, что при коронавирусе воспалительный процесс может ослаблять и другие органы.

Кроме этого удалось установить, что блокирование иммунного ответа нейтрализующим антителом у мышей останавливало приток воспалительных кардиальных макрофагов и сохраняло сердечную функцию.

Резюмируется, что подобная терапия может выступить в роли профилактической для пациентов с коронавирусом и уже существующими заболеваниями.

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