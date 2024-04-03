Названо любимое лакомство певицы Мадонны

Стало известно, что любит есть известная американская певица Мадонна. Об этом в эфире шоу Гордона Рамзи Food Stars поведала шеф-повар Пиа Гамбур, которого цитирует издание Mirror.

Говоря об отношениях с 65-летней артисткой, кулинар призналась: «Она любит меня, поэтому это дополнительный бонус».

Она вспомнила: «Я приготовила для Мадонны шкварки из кукурузных хлопьев, и они ей очень понравились. На следующий день она спросила: «А есть еще такие кукурузные хлопья?».

Ранее Мадонна потеряла сознание из-за инфекции.