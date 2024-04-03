Ученый заявил, что Земля стала вращаться медленнее

Российский ученый из Московского государственного университета геодезии и картографии Павел Юзефович заявил, что Земля стала вращаться медленнее. Его слова цитируют местные СМИ.

Он отмечает, что ученые доказали, что таяние ледников замедляет вращение нашей планеты, которое в последнее время усиливается.

Сообщается, что данный эффект не долгосрочен, и где-то к 2029-му году жителям Земли придется впервые в истории скорректировать мировое время, удалив из него одну секунду.

Специалист заявил: «Согласованность двух шкал времени – равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 достигалась компромиссом – квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное атомными секундами, время от времени подправляется ровно на одну секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1».

Указывается на то, что с момента введения шкалы UTC все секундные поправки имели положительный знак, и эксперты переживают, что удаление может грозить непредсказуемыми последствиями.

Уточняется, что с 1972-го года лишнюю секунду к мировому времени добавляли уже 27 раз, последняя корректировка произошла 1 января 2017-го года.

Сказано: «Ситуация меняется в наше время. Ученые предсказывают временное ускорение вращения Земли вследствие взаимодействия вращательных моментов ядра и мантии. Следующая поправка по-видимому будет отрицательной».

В то же время, по его словам, массовое таяние ледников в Арктике и Антарктике дает обратный эффект: оно приводит к перераспределению водных масс, увеличению полярного момента инерции и замедлению вращения.

Резюмируется: «Проблема лишней секунды не решена, но внесение изменений отодвинуто, хоть и не очень надолго. Примерно к 2029-му году человечеству, скорее всего, все равно придется впервые в истории вычесть лишнюю секунду».

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