В США неизвестный предмет из космоса пробил крышу жилого дома

В штате Флорида неизвестный предмет из космоса пробил крышу жилого дома. Эксперты NASA исследуют его, пишет издание The Debrief.

Не исключено, что это обломок МКС.

Сообщается, что в марте местный житель поведал, что загадочный предмет упал на его дом в городке Нейплс, пробив потолок и едва не задев его сына.

Специалисты говорят: «NASA изъяло предмет и взаимодействует с владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение».

Ранее был обнаружен загадочный сигнал из космоса.