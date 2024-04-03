Байден яростно раскритиковал Израиль

Президент США Джо Байден выступил с яростной критикой Израиля, который продолжает нещадно бомбить Сектор Газа. В палестинской анклаве массово гибнут мирные жители.

Глава американского государства заявил: «Израиль делает недостаточно для защиты гражданского населения».

Подчеркивается, что Белый дом неоднократно призывал Израиль избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные.

Указывается, что для защиты гуманитарных работников Израиль тоже делает недостаточно.

Политик отметил: «Этот конфликт стал одним из худших на недавней памяти в контексте того, как много гуманитарных работников были убиты. Я разъярен и мое сердце разбито из-за смерти семерых работников «Всемирной центральной кухни», включая одного американца».

Джо Байден резюмировал, что надеется на скорое расследование случившегося и привлечение причастных к ответственности.

Ранее Трамп намекнул, что Байден – неадекватен.