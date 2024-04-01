Буданов прокомментировал угрозу наступления РФ на Киев

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о возможном повторном наступлении российской армии в Киев. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

В частности, на вопросы журналистов относительно того, на какие данные опирался президент Франции Эммануэль Макрон, когда говорил, что в случае прорыва россиян на Киев или Одессу французские войска могут оказаться в Украине, Буданов ответил: «Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет».

Также глава ГУР заявил, что по состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси для нас нет никаких угроз.

«На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на данный момент нет. И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время», — добавил он.

Напомним, Буданов прокомментировал ракетный террор России.